В Госдуму пропустят только проработанные законопроекты

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Главная цель создания рабочей группы – свести к минимуму поступление юридически слабо подготовленных законопроектов, сообщил первый вице-спикер парламента, представитель фракции КПРФ Иван Мельников.
"Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу, цель которой – подготовка требований к вносимым законопроектам. Суть в том, чтобы минимизировать поступление юридически слабо подготовленных законопроектов, а также не допускать изменения концепций законопроектов уже после первого чтения путем внесения поправок во втором", – сказал Мельников.
Первый зампред уверен, что одним регламентом подобных проблем не решить. Поэтому решено, кроме всего прочего, доработать лежащий в думском портфеле законопроект "О порядке принятия федеральных конституционных законов и федеральных законов". Мельников подчеркнул: важно сделать так, чтобы правила были понятны и едины, но не мешали партиям реализовывать свои программы и обещания в законодательной работе.
"Наши предложения, согласно решению Совета Думы, будут разрабатываться в том числе с учетом мнения полномочного представителя президента России (в Госдуме) Гарри Минха", – цитирует Мельникова ТАСС.
По словам вице-спикера, в рабочую группу войдут, в частности, глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель комитета по регламенту и организации работы Госдумы Ольга Савастьянова и глава комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко. В работе им помогут и представители правового управления парламента.
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