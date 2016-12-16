В Госдуму пропустят только проработанные законопроекты

Рабочая группа по подготовке требований к поступающим на рассмотрение законопроектам появится в Госдуме. Поручение депутатам дал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Главная цель создания рабочей группы – свести к минимуму поступление юридически слабо подготовленных законопроектов, сообщил первый вице-спикер парламента, представитель фракции КПРФ Иван Мельников.

"Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу, цель которой – подготовка требований к вносимым законопроектам. Суть в том, чтобы минимизировать поступление юридически слабо подготовленных законопроектов, а также не допускать изменения концепций законопроектов уже после первого чтения путем внесения поправок во втором", – сказал Мельников.

Первый зампред уверен, что одним регламентом подобных проблем не решить. Поэтому решено, кроме всего прочего, доработать лежащий в думском портфеле законопроект "О порядке принятия федеральных конституционных законов и федеральных законов". Мельников подчеркнул: важно сделать так, чтобы правила были понятны и едины, но не мешали партиям реализовывать свои программы и обещания в законодательной работе.

"Наши предложения, согласно решению Совета Думы, будут разрабатываться в том числе с учетом мнения полномочного представителя президента России (в Госдуме) Гарри Минха", – цитирует Мельникова ТАСС.

По словам вице-спикера, в рабочую группу войдут, в частности, глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель комитета по регламенту и организации работы Госдумы Ольга Савастьянова и глава комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко. В работе им помогут и представители правового управления парламента.