"Правительственные часы" в Госдуме пойдут в прямой эфир

Федеральным телеканалам следует организовать прямые трансляции "правительственных часов" из Госдумы. С предложением выступил спикер российского парламента Вячеслав Володин.

Вопрос трансляции в прямом эфире выступлений министров и представителей фракций в рамках "правительственного часа" уже прорабатывается. Учитывая, что подобные мероприятия будут проходить в Госдуме дважды в месяц, особых сложностей с организацией передач не предвидится, считает председатель парламента.

"Коллеги, давайте договоримся, что проработаем вопрос - по аналогии, как мы с вами обсуждали в третьем чтении принятие бюджета - возможность прямой трансляции "правительственных часов" со следующего года в Госдуме. Тем более что у нас их будет два в месяц, такая возможность, наверное, вполне реальна", – сказал Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы предложил следующий подход: показывать в прямом эфире только выступление министра и представителей фракций. "Это мотивирует фракции к более подготовленным и качественным выступлениям. И по времени это все у нас будет не два часа прямой эфир, а до 20 минут выступление – как правило, докладчика, министра, и выступления от фракций по пять минут. Тогда у нас будет в течение часа данный вопрос в прямом эфире рассматриваться", – добавил Володин после обсуждения с вице-спикерами в президиуме палаты.

Предложение председателя нижней палаты последовало в ответ на реплику главы ЛДПР. Владимир Жириновский ранее посетовал на недостаток информации о работе парламента и призвал к более широкому освещению в прессе "правительственных часов" в Госдуме.

В работе депутатов парламента VII созыва уже произошли существенные изменения. Так, установлены штрафы за прогулы пленарных заседаний без уважительных причин. За каждый пропуск будет удерживаться одна шестая часть зарплаты. А фамилии прогульщиков решено публиковать на сайте нижней палаты. Кроме того, отменена возможность голосования по доверенностям, парламентарии могут отдать свой голос за тот или иной законопроект только лично. Новый регламент ограничил число поездок за рубеж и использование служебного автотранспорта.