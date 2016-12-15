Доверие россиян к Госдуме последовательно растет

С избранием седьмого созыва нижней палаты парламента отношение россиян к депутатам постоянно меняется в положительную сторону. По данным опросов, с сентября уровень одобрения деятельности Госдумы последовательно увеличивается. Согласно результатам социологического исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения за декабрь, деятельность седьмого депутатского созыва поддерживают более 52% граждан, тогда как в сентябре, когда заседал еще шестой созыв, этот показатель составлял лишь 40%.

На седьмой состав Госдумы политологи и избиратели возлагали особые надежды. После того, как рейтинг нижней палаты парламента упал до неприличных показателей – в сентябре 2016 года поддержка нижней палаты (еще шестого созыва) среди россиян, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, составляла лишь 40% – необходимость качественных изменений в работе была очевидной. За эти изменения и проголосовали 18 сентября россияне.



По итогам парламентских выборов состав Госдумы обновился наполовину. При этом, во фракции "Единой России", получившей конституционное большинство в нижней палате, сменилось еще больше депутатов – почти 60%. Возглавил Госдуму, как известно, Вячеслав Володин, который сразу взялся за ее настройку на работу и результат.

Положительные изменения в деятельности депутатов стали видны сразу, как говорится, невооруженным глазом. Во главу угла были поставлены такие задачи, как выведение законотворческого процесса на новый качественный уровень, увеличение роли и авторитета депутатского корпуса, повышение дисциплины и ответственности депутатов за свою деятельность и принимаемые решения.

Изменения в работе Госдумы не остались незамеченными как профессиональным политико-политологическим сообществом, так и простыми россиянами. Уже после начала деятельности седьмого депутатского созыва, в октябре, уровень одобрения деятельности нижней палаты уверенно пошел вверх и достиг отметки 45%, прибавив сразу 5%. И к этому, как показали дальнейшие исследования общественного мнения, не был причастен эффект новизны – в ноябре поддержка Госдумы в обществе, по данным ВЦИОМ, составляла уже 48%. Декабрь же ознаменовался тем, что уровень одобрения деятельности нижней палаты преодолела важную пятидесятипроцентную отметку и достигла 52%. Таким образом, всего за три месяца работы седьмого созыва рост позитивных оценок составил 12%.





Одновременно с увеличением уровня поддержки депутатского корпуса стал падать и продолжает снижение количество россиян, не одобряющих работу нижней палаты. С сентября по декабрь этот показатель сократился с 43% до 33%. То есть, налицо изменение баланса положительных и отрицательных оценок – с разницы минус 3% до почти плюс 20%. В том, что Госдума увеличивает свой авторитет в глазах россиян, велика заслуга спикера Госдум Вячеслава Володина, подчеркнул руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев.

"Отдельная тема рост положительных оценок работы Госдумы. Тут отдельный респект Вячеславу Викторовичу Володину и его усилиям по повышению роли и авторитета российского парламента".

Член экспертного совета фонда "Институт социально-экономических и политических исследований" (ИСЭПИ) Алексей Зудин считает, что рост одобрения деятельности Госдумы обусловлен несколькими факторами, среди которых, в частности, внесенные в регламент Думы поправки, повысившие уровень дисциплины депутатов.

"Новая Госдума воспринимается как наиболее дисциплинированная и дееспособная. Этому способствовали поправки в регламент, которые повысили дисциплину среди депутатов, и это было положительно воспринято общественным мнением".

Алексей Зудин отметил, что ранее у россиян вызывали недовольство кадры трансляции из Госдума, где "полупустой зал, депутаты бегают вдоль рядов и нажимают на кнопки в ходе голосования".

Политолог Олег Матвейчев, в свою очередь высказал мнение, что доверие граждан к "Единой России" связано с тем, что партия стал более дисциплинированной, больше внимания стало уделяться избирателям особенно со стороны депутатов-одномандатников.

"Сыграли свою роль и новый регламент работы Госдумы, а также принятый в начале осенней сессии закон о недопустимости пропусков пленарных заседаний без уважительной причины".

Вероятно, нынешний уровень одобрения деятельности Госдумы со стороны граждан еще не является предельным и вполне может продолжить рост. Хотя уже сейчас показатель в 52% является максимальным за весь период изучения общественного мнения по этому вопросу, отметил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. До сегодняшнего дня максимальных уровней поддержка работы Госдумы достигала в конце 2014 года, когда составляла 49% и под конец 2015-го (51%).

Напомним, что с начала работы седьмого созыва Госдума приняла поправки в свой регламент, ужесточающие дисциплину. Так была введена финансовая ответственность депутатов за отсутствие на пленарных заседаниях без уважительной причины, – по одной шестой от зарплаты парламентария за каждый прогул. Уважительные причины отсутствия на заседании Госдума также прописала в своем регламенте – это временная нетрудоспособность, командировки по стране или за рубеж, а также выполнение ответственных поручений за пределами здания на Охотном Ряду.

Кроме того, депутатам теперь запрещено голосовать по доверенности. Отвечать на жалобы избирателей народные избранники должны лично, а не через помощников и секретарей. Парламентариям также станут отказывать в заграничных командировках, если они не смогут доказать важность таких поездок. Наконец, депутатам теперь запрещено использовать служебный автотранспорт для поездок на большие расстояния. А под новый год в Думе отменили праздничный корпоратив.