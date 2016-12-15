КПРФ отметила укрепление думской дисциплины

Депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый вице-спикер Иван Мельников высказал своё мнение о причине роста рейтинга нижней палаты российского парламента. По словам коммуниста, рост народного доверия к законодательному органу является следствием ужесточения дисциплины депутатского корпуса.

По его словам, укрепление положительного отношения к Госдуме среди россиян и рост её авторитета является неоспоримым фактом. Парламентарий уверен, что корни этого стоит искать в личном поведении членов нижней палаты парламента. "Во-первых, граждане действительно хотели видеть усиление дисциплины в парламенте. Во-вторых, принятые меры действительно работают и получают хорошее освещение в СМИ", – сказал Мельников.

Он также отметил, что общий рост доверия к Госдуме позволит укрепить рейтинг всех представленных в ней политических сил. Тем не менее, считает депутат-коммунист, работа парламентариев только начинается и впереди еще много дел. "Главным критерием оценки для нас будет являться явка граждан на выборы разных уровней", – подытожил он.



В свою очередь, депутат от фракции ЛДПР Игорь Лебедев связал рост рейтинга нижней палаты парламента личностью её спикера Вячеслава Володина. По его мнению, глава седьмой Думы активно работает над исправлением ошибок прошлых созывов нижней палаты, делая её реальным местом для дискуссии, а не "взбесившимся принтером".

Проведенное на днях Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) социологическое исследование выявило повышение уровня доверия к Государственной думе и Совету Федерации. Так, показатели нижней палаты парламенты выросли с 47,7 процентов в ноябре до 52,1 процента в декабре, верхней палаты – с 46,6 до 50,5 соответственно.





