Володин сближает Россию и Ливию

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин встретился с прибывшим по официальному приглашению российской стороны в Москву председателем палаты депутатов Ливии Агилой Салехом. Контакты между двумя государствами на высшем уровне могут послужить основой восстановления двухсторонних отношений.

Встреча председателей законодательных органов двух стран прошла в дружеской обстановке. По словам Володина, Россия и Ливия являются давними партнерами, которых связывают десятилетия плодотворного сотрудничества. "Надеюсь, что эта встреча заложит основу для предметного конструктивного диалога между нашими странами", – сказал он.

Кроме того, спикер нижней палаты российского парламента подчеркнул, что Госдума намерена делиться со своими ливийскими коллегами опытом законотворческой деятельности, а также координировать взаимодействие по основным вопросам как региональной, так и международной повестки.

Для этого спикер Госдумы предложил сформировать постоянные каналы взаимодействия между парламентами обоих государств, которые в том числе включали бы контакты по линии профильных комитетов.

"Мы заинтересованы, чтобы отношения между народами наших стран сохранились и укрепились"

По словам Володина, Россия заинтересована в скорейшей нормализации внутриполитической ситуации в Ливии. Спикер нижней палаты парламента отметил, что это позволит в полной мере возобновить двустороннее торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами.

"Наши парламентарии в рамках своей компетенции готовы способствовать этому процессу"



В свою очередь его коллега Агила Салех признался, что в Ливии с большой симпатией относятся к России и никогда не станут скрывать эти чувства. Он также отметил важность визита президента России Владимира Путина в Ливию в 2007 году, когда была подписана совместная Декларация об укреплении дружбы и развития сотрудничества между двумя странами.





Глава ливийского парламента назвал этот документ историческим, отметив, что ливийцы о нем прекрасно помнят. Салех выразил надежду, что Декларация станет хорошей основой для дальнейшего развития отношений и формирования подлинного стратегического партнерства между Россией и Ливией.

"Постепенное укрепление стратегического партнерства между нашими странами, безусловно, отвечало и отвечает интересам двух стран"

Кроме того, председатель Палаты депутатов Ливии пригласил своего российского коллегу совершить ответный визит в Триполи. Вячеслав Володин ответил согласием, пообещав в ближайшее время сформировать рабочую группу по этому вопросу. "У нас есть все, чтобы развивать наши отношения", – сказал думский спикер.

Dni.Ru напоминают, что 2016-й стал годом начала восстановления российско-ливийских отношений. Так, в ноябре в Москву прибыл главнокомандующий ливийской армией фельдмаршал Халифа Хафтар. Он предложил усилить военную кооперацию между двумя странами, что помогло бы Ливии в борьбе с террористами.

Комментируя визит Хафтара, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что Россия заинтересована в стабильности в Ливии и наличии у нее мощной армии.





Контакты между парламентами двух государств могут гармонично дополнить коммуникации между Россией и Ливией по военным и дипломатическим каналам.



