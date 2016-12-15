Володин наладил связи с парламентом Монголии

Отношения России и Монголии проверены десятилетиями. Однако экономическое сотрудничество на сегодняшний день отстает от уровня, на который поднялся политический диалог двух стран, считает Вячеслав Володин.

Спикер российского парламента встретился в Москве с председателем Великого Государственного Хурала Монголии Миеэгомбыном Энхболдом. Москва и Улан-Батор поддерживают постоянный диалог на различных уровнях, подчеркнул руководитель Госдумы. По словам Володина, Монголия на протяжении многих десятилетий остаётся одним из главных партнёров России.

"Это обусловлено общностью экономических интересов наших государств, дружескими связями, приверженностью общеисторической памяти и совпадением подходов к региональным проблемам", – пояснил председатель российского парламента.

Володин подчеркнул, что эффективно развиваются межпарламентские связи. В Госдуме VII созыва продолжит свою работу группа дружбы парламентариев России и Монголии. "Принято решение, что депутатскую группу по сотрудничеству с Монголией, как и в прошлом созыве, возглавит хорошо вам известный Сергей Михайлович Миронов – давний друг вашей страны, руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме", – отметил спикер парламента.

Председатель Госдумы уверен, что дополнительную динамику двусторонним связям придаст Соглашение об урегулировании финансовых обязательств Монголии перед Российской Федерацией. Такой же точки зрения придерживается и Миеэгомбын Энхболд. Он подчеркнул, что Москва и Улан-Батор должны установить более тесные контакты как по линии постоянных комитетов, так и органов законодательной власти.

Монгольский политик напомнил, что в этом году исполняется 95 лет установлению дипломатических отношений между нашими странами. Энхболд пригласил Володина посетить Монголию с визитом – он уверен, что это придаст дополнительный импульс установленным на уровне высшей законодательной власти контактам.

Весной 2016 года Монголия и Россия подписали Среднесрочную программу развития стратегического партнерства, подготовить которую поручили президенты двух государств во время их встречи в Улан-Баторе в 2014 году. А 5 ноября страны отметили 95-летие установления дипломатических отношений.