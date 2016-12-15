В ЛДПР отметили улучшение депутатской дисциплины

Рост рейтинга Государственной думы среди россиян объясняется фактором Вячеслава Володина на посту спикера нижней палаты парламента. Об этом заявил глава Высшего совета ЛДПР Игорь Лебедев, комментируя последние социологические отчеты.

По словам Лебедева, рост рейтинга Государственной думы "не может не радовать", поскольку последние годы уровень её доверия среди россиян только снижался, колебаясь в районе 20-30 процентов. "Связываю это в первую очередь с фактором нового председателя – Вячеслава Викторовича Володина", – сказал парламентарий.

Депутат уверен, что оценка любой организации, в том числе законодательного органа, во многом связана с личностью его председателя. "Говорим о Думе – подразумеваем Володин", – сказал он. По словам Лебедева, народ доверяет Володину, считает его умным и компетентным руководителем, и это отражается на восприятии Государственной думы седьмого созыва в целом.

Лебедев также отметил, что новая Дума под руководством Володина учла все ошибки и недостатки прошлого созыва, превратившись из "бешеного принтера" в по настоящему компетентной орган и место для дискуссий. Свою роль здесь сыграло также улучшение дисциплины народных избранников. "Народ увидел, что депутаты действительно стали работать, а не прикрываться неприкосновенностью от правоохранительных органов", – констатировал либерал-демократ.

Недавно проведенное Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) социологическое исследование выявило повышение уровня доверия к Государственной думе и Совету Федерации. Так, показатели нижней палаты парламенты выросли с 47,7 процентов в ноябре до 52,1 процента в декабре, верхней палаты – с 46,6 до 50,5 соответственно.



