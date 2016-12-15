Имя президента чаще всего упоминается в прессе
Перепалка произошла во время обсуждения бюджета
В ЛДПР отметили улучшение депутатской дисциплины
По словам Лебедева, рост рейтинга Государственной думы "не может не радовать", поскольку последние годы уровень её доверия среди россиян только снижался, колебаясь в районе 20-30 процентов. "Связываю это в первую очередь с фактором нового председателя – Вячеслава Викторовича Володина", – сказал парламентарий.
Депутат уверен, что оценка любой организации, в том числе законодательного органа, во многом связана с личностью его председателя. "Говорим о Думе – подразумеваем Володин", – сказал он. По словам Лебедева, народ доверяет Володину, считает его умным и компетентным руководителем, и это отражается на восприятии Государственной думы седьмого созыва в целом.
Лебедев также отметил, что новая Дума под руководством Володина учла все ошибки и недостатки прошлого созыва, превратившись из "бешеного принтера" в по настоящему компетентной орган и место для дискуссий. Свою роль здесь сыграло также улучшение дисциплины народных избранников. "Народ увидел, что депутаты действительно стали работать, а не прикрываться неприкосновенностью от правоохранительных органов", – констатировал либерал-демократ.
Недавно проведенное Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) социологическое исследование выявило повышение уровня доверия к Государственной думе и Совету Федерации. Так, показатели нижней палаты парламенты выросли с 47,7 процентов в ноябре до 52,1 процента в декабре, верхней палаты – с 46,6 до 50,5 соответственно.
Сбой движения поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии
В семье популярной актрисы счастливое пополнение
Популярный исполнитель на волне скандала с Наташей Королевой
Известная певица не может прийти в себя после страшной трагедии