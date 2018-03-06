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Март 6, 2018
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Как живут богачи из списка Forbes

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Авторитетный журнал Forbes обновил рейтинг богатейших людей планеты. Первую строчку впервые заняла владелец Amazon Джефф Безос – его состояние оценивается в 127,3 миллиардов долларов. На второе место опустился основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс (91 миллиард долларов), замыкает тройку лидеров американский инвестор Уоррен Баффет с 84 миллиардами долларов.

Не секрет, что богачи из списка Forbes живут на широкую ногу. Dni.Ru собрали фотографии лидеров рейтинга 2018 года.

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