Как живут богачи из списка Forbes

Авторитетный журнал Forbes обновил рейтинг богатейших людей планеты. Первую строчку впервые заняла владелец Amazon Джефф Безос – его состояние оценивается в 127,3 миллиардов долларов. На второе место опустился основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс (91 миллиард долларов), замыкает тройку лидеров американский инвестор Уоррен Баффет с 84 миллиардами долларов.

Не секрет, что богачи из списка Forbes живут на широкую ногу. Dni.Ru собрали фотографии лидеров рейтинга 2018 года.