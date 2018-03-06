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Март 6, 2018
просмотры: 123

Лепс привел к Эмину повзрослевшую дочь с парнем

567

В столичном зале "Крокус Сити Холл" состоялась первая церемония вручения наград первой музыкальной премии "Жара". Ее организаторы певец и композитор EMIN, заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Премия "Жара Music Awards" была вручена в 12 номинаций. Григорий Лепс удостоился звания как "Артист года". На церемонию он пришел с женой Анной, 16-летней дочерью Евой и ее молодым человеком.

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