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Дек. 22, 2018
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Испанский трансгендер едва не стал "Мисс Вселенная-2018"

567

Обновление регламента "Мисс Вселенной" коснулось и членов жюри. На сей раз в нем были одни женщины. До начала конкурса активистки движения Me too устроили скандал: заявили, что оценка сотни женщин мужчинами – проявление сексизма. Организаторам пришлось признали их правоту. 

Впервые в истории конкурса за корону "Мисс Вселенной"  боролась женщина-трангендер. Пионером перемен стала 27-летняя "мисс Испания" Анхела Понсе, представленная в нашей галерее.



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