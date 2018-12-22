Испанский трансгендер едва не стал "Мисс Вселенная-2018"

Обновление регламента "Мисс Вселенной" коснулось и членов жюри. На сей раз в нем были одни женщины. До начала конкурса активистки движения Me too устроили скандал: заявили, что оценка сотни женщин мужчинами – проявление сексизма. Организаторам пришлось признали их правоту.



Впервые в истории конкурса за корону "Мисс Вселенной" боролась женщина-трангендер. Пионером перемен стала 27-летняя "мисс Испания" Анхела Понсе, представленная в нашей галерее.







