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Дек. 23, 2018
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Лысая модель Playboy покорила Сеть

567

Наголо бритая модель появилась на страницах самого известного эротического журнала впервые. 23-летняя Вендела Линдблом родом из Швеции. Сегодня девушка уверенно покоряет соцсети. Так, на ее Instagram-аккаунт подписаны 65,5 тысячи человек.

Снимки появятся в январском номере издания Playboy. Автор фотосессии – американский фотограф Джош Райан. Девушка призналась, что больше не хочет отращивать волосы.


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