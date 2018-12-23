Лысая модель Playboy покорила Сеть

Наголо бритая модель появилась на страницах самого известного эротического журнала впервые. 23-летняя Вендела Линдблом родом из Швеции. Сегодня девушка уверенно покоряет соцсети. Так, на ее Instagram-аккаунт подписаны 65,5 тысячи человек.

Снимки появятся в январском номере издания Playboy. Автор фотосессии – американский фотограф Джош Райан. Девушка призналась, что больше не хочет отращивать волосы.





