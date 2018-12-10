Ослепительная Кожевникова затмила бледную модель

В Москве состоялась ставшая уже традиционной новогодняя детская елка Tatler. мероприятие поддержали множество отечественных знаменитостей. Особенно выделилась актриса Мария Кожевникова. Сильно похудевшая после третьих родов артистка продемонстрировала великолепную фигуру и двух сыновей. В Сети уже высказались, что Мария своей ослепительной улыбкой затмила многих, но особенно – модель Елену Кулецкую, облаченную в бледно-серый наряд.