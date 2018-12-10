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Дек. 10, 2018
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Горячая мексиканка с роскошным декольте получила корону "Мисс мира – 2018"

567

Мероприятие прошло на острове Хайнань в Китае. Корону победительницы завоевала участница, представлявшая Мексику, Ванесса Понкэ де Леон. 26-летняя модель имеет диплом магистра по международному бизнесу и занимает должность в совете директоров реабилитационного центра для девушек и волонтеров организации Migrantes en el Camino. В качестве своих хобби она назвала подводное плавание с аквалангом, волейбол и рисование. 

Второе место заняла девушка из Таиланда Николен Пичапа Лимснукан, а третье – модель Куиин Абенакуо из Уганды. Россиянке Наталье Строевой удалось войти только в первую тридцатку. 

Конкурс "Мисс мира" состоялся в первый раз в Великобритании в 1951 году. Участницы из России два раза завоевывали почетный титул – Юлия Курочкина в 1992 году и Ксения Сухинова в 2008-м. 

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