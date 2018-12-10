Горячая мексиканка с роскошным декольте получила корону "Мисс мира – 2018"

Мероприятие прошло на острове Хайнань в Китае. Корону победительницы завоевала участница, представлявшая Мексику, Ванесса Понкэ де Леон. 26-летняя модель имеет диплом магистра по международному бизнесу и занимает должность в совете директоров реабилитационного центра для девушек и волонтеров организации Migrantes en el Camino. В качестве своих хобби она назвала подводное плавание с аквалангом, волейбол и рисование.

Второе место заняла девушка из Таиланда Николен Пичапа Лимснукан, а третье – модель Куиин Абенакуо из Уганды. Россиянке Наталье Строевой удалось войти только в первую тридцатку.



Конкурс "Мисс мира" состоялся в первый раз в Великобритании в 1951 году. Участницы из России два раза завоевывали почетный титул – Юлия Курочкина в 1992 году и Ксения Сухинова в 2008-м.

