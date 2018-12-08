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Дек. 8, 2018
просмотры: 123

Самые "горячие" фото молодой невесты Роналду

567

Всемирно известный футболист Криштиану Роналду через два года после знакомства с Джорджиной Родригес сделал ей предложение. Теперь влюбленные воспитывают годовалую дочь и троих детей Криштиану, которые родились от суррогатной матери.

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