Самые "горячие" фото молодой невесты Роналду

Всемирно известный футболист Криштиану Роналду через два года после знакомства с Джорджиной Родригес сделал ей предложение. Теперь влюбленные воспитывают годовалую дочь и троих детей Криштиану, которые родились от суррогатной матери.
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