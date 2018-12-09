Роскошная жизнь победительницы "Мисс Исландия" из Омска

19-летняя модель Катрин Лея Еленудоттир (Екатерина Скоробогатова) будет представлять Исландию на конкурсе "Мисс Вселенная". Девушка родилась в Омске, но после убийства отца из-за передела бизнеса переехала к матери и ее новому мужу за границу в возрасте 9 лет, сообщает "РИА Новости".
Агентство отмечает, что девушка получила гражданство страны и успешно учится в одном из самых престижных колледжей на факультете иностранных языков. Она свободно владеет исландским, русским и английским языками и осваивает французский, датский и латинский языки. Кроме учебы Катрин интересует общественная деятельность: она ухаживает за постояльцами дома престарелых, а также помогает детям иммигрантов в изучении языка и культуры Исландии. В августе этого года модель завоевала титул "Мисс Исландия".
"Я сама иммигрантка и по собственному опыту знакома с трудностями, которые испытываешь, когда переезжаешь в другую страну и привыкаешь к новому языку и культуре", – цитирует девушку Lady Code. В будущем она намерена изучить юриспруденцию.
"Дни.ру" публикуют лучшие фотографии модели.
Футболист явно не ошибся с выбором избранницы
Артистка представила претендентов на получение заветной статуэтки
Актриса произвела фурор на ковровой дорожке
Балерина продемонстрировала великолепную фигуру
Джаэль Штраусс скончалась спустя два месяца после постановки диагноза
Звезды посетили престижное торжество
В Москве раздали престижные премии
Финал конкурса состоялся 2 декабря
После нападения у Рэйчел Остович оказалась проломлена глазница
Мать может гордиться чадом
Артистка сделала громкое заявление
Сам артист утверждает, что с ним все нормально
Лидер группы "Ленинград", кажется, не спешит делиться подробностями личной жизни
Супруга готова простить футболиста ради их детей