Роскошная жизнь победительницы "Мисс Исландия" из Омска

19-летняя модель Катрин Лея Еленудоттир (Екатерина Скоробогатова) будет представлять Исландию на конкурсе "Мисс Вселенная". Девушка родилась в Омске, но после убийства отца из-за передела бизнеса переехала к матери и ее новому мужу за границу в возрасте 9 лет, сообщает "РИА Новости".

Агентство отмечает, что девушка получила гражданство страны и успешно учится в одном из самых престижных колледжей на факультете иностранных языков. Она свободно владеет исландским, русским и английским языками и осваивает французский, датский и латинский языки. Кроме учебы Катрин интересует общественная деятельность: она ухаживает за постояльцами дома престарелых, а также помогает детям иммигрантов в изучении языка и культуры Исландии. В августе этого года модель завоевала титул "Мисс Исландия".

"Я сама иммигрантка и по собственному опыту знакома с трудностями, которые испытываешь, когда переезжаешь в другую страну и привыкаешь к новому языку и культуре", – цитирует девушку Lady Code. В будущем она намерена изучить юриспруденцию.

"Дни.ру" публикуют лучшие фотографии модели.

