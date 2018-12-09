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Дек. 9, 2018
просмотры: 123

Роскошная жизнь победительницы "Мисс Исландия" из Омска

567

19-летняя модель Катрин Лея Еленудоттир (Екатерина Скоробогатова) будет представлять Исландию на конкурсе "Мисс Вселенная". Девушка родилась в Омске, но после убийства отца из-за передела бизнеса переехала к матери и ее новому мужу за границу в возрасте 9 лет, сообщает "РИА Новости".

Агентство отмечает, что девушка получила гражданство страны и успешно учится в одном из самых престижных колледжей на факультете иностранных языков. Она свободно владеет исландским, русским и английским языками и осваивает французский, датский и латинский языки. Кроме учебы Катрин интересует общественная деятельность: она ухаживает за постояльцами дома престарелых, а также помогает детям иммигрантов в изучении языка и культуры Исландии. В августе этого года модель завоевала титул "Мисс Исландия".

"Я сама иммигрантка и по собственному опыту знакома с трудностями, которые испытываешь, когда переезжаешь в другую страну и привыкаешь к новому языку и культуре", – цитирует девушку Lady Code. В будущем она намерена изучить юриспруденцию. 

"Дни.ру" публикуют лучшие фотографии модели.

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