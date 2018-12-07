Примерившая лососевое платье звезда объявила номинантов "Золотого глобуса"

В Нью-Йорке, на церемонии Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, объявили номинантов на на 76-ю премию "Золотой глобус". Представили претендентов на получение заветной статуэтки американские актеры: Лесли Манн, Терри Крюс, Данай Гурира, Кристиан Слэйтер и продюсер Мехер Татна.

Особенно среди присутствующих выделялась 46-летняя Лесли Манн. Звезда облачилась нежное коктейльное платье лососевого оттенка, которое подчеркивало ее стройный стан. Знаменитость дополнила образ замшевыми лодочками в тон.

Запись трансляции на английском языке можно посмотреть на сайте Goldenglobes.com. Напомним, 76-я церемония вручения премии "Золотой глобус" состоится в Беверли-Хиллз (штат Калифорния) 6 января в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе.