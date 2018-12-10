Глафира Тарханова вышла в свет после рождения четвертого ребенка

В Москве отечественные знаменитости с детьми посетили Музей Восстания машин. На роботов пришли посмотреть актрисы Ольга Кабо и Мария Берсенева с сыновьями, актеры Виктор Логинов и Дмитрий Миллер с детьми. Не осталась в стороне и Глафира Тарханова, которая осенью прошлого года родила четвертого ребенка. Артистка продемонстрировала тонкую талию в черном платье.
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