Самой сексуальной женщине планеты – 50

Всемирно известной блондинке из сериала "Спасатели Малибу" Памеле Андерсон 1 июля исполнилось 50 лет. Но для главного секс-символа 90-х это всего лишь цифра. Памела по-прежнему остается в прекрасной форме и радует поклонников идеальной фигурой.
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