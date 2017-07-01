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Июль 1, 2017
просмотры: 123

Самой сексуальной женщине планеты – 50

567

Всемирно известной блондинке из сериала "Спасатели Малибу" Памеле Андерсон 1 июля исполнилось 50 лет. Но для главного секс-символа 90-х это всего лишь цифра. Памела по-прежнему остается в прекрасной форме и радует поклонников идеальной фигурой.

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