"Ветхозаветный потоп" добрался до Москвы

На Москву днем 30 обрушился ураган. Шквалистый ветер сопровождался ливнем и градом, в результате чего множество улице столицы и близлежащих городов оказались затоплены. Dni.Ru собрали самые яркие снимки последствий "ветхозаветного потопа".
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