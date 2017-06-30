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Июнь 30, 2017
просмотры: 123

"Ветхозаветный потоп" добрался до Москвы

567

На Москву днем 30 обрушился ураган. Шквалистый ветер сопровождался ливнем и градом, в результате чего множество улице столицы и близлежащих городов оказались затоплены. Dni.Ru собрали самые яркие снимки последствий "ветхозаветного потопа".

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