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Март 31, 2017
просмотры: 123

Лидер A'STUDIO открывает новые имена в музыке

567

В столичном Emporio Cafe состоялось грандиозное открытие фестиваля мультиформатной музыки Emporio Music Fest 4. Уже четыре года подряд основатель и идейный вдохновитель конкурса – лидер группы A'STUDIO, пианист и композитор Байгали Серкебаев открывает новые имена в музыке.

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