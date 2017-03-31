Лидер A'STUDIO открывает новые имена в музыке

В столичном Emporio Cafe состоялось грандиозное открытие фестиваля мультиформатной музыки Emporio Music Fest 4. Уже четыре года подряд основатель и идейный вдохновитель конкурса – лидер группы A'STUDIO, пианист и композитор Байгали Серкебаев открывает новые имена в музыке.