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Апрель 1, 2017
просмотры: 123

Клоуны оккупировали Дворцовую площадь в День дурака

567

В Санкт-Петербурге в честь Дня дурака прошел парад клоунов. Артисты и местные жители, переодевшись в забавные костюмы, прошлись по Дворцовой площади и Невскому проспекту. Dni.Ru собрали лучшие фотографии мероприятия.

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