В Москве собрались любители безумных татуировок

Деловой центр "Амбер Плаза" принял крайне необычных гостей – в нем собрались участники ежегодного Московского фестиваля татуировки. Dni.Ru предлагают насладиться снимками посетителей мероприятия, которые не понаслышке знают о том, что значит украсить свое тело яркой росписью. Для неподготовленного зрителя снимки могут показаться слишком безумными, однако специалисты считают, что ничего необычного в этом нет.