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Апрель 3, 2017
просмотры: 123

Мария Кожевникова спрятала живот за свободным платьем

567

В последний день марта в одном из столичных ресторанов прошла церемония вручения Первой независимой премии для деловых женщин Charmous. Российская актриса театра и кино, депутат Госдумы VI созыва, общественный деятель Мария Кожевникова получила статуэтку в номинации "Лучший молодой политик".

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