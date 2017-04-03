Мария Кожевникова спрятала живот за свободным платьем

В последний день марта в одном из столичных ресторанов прошла церемония вручения Первой независимой премии для деловых женщин Charmous. Российская актриса театра и кино, депутат Госдумы VI созыва, общественный деятель Мария Кожевникова получила статуэтку в номинации "Лучший молодой политик".
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