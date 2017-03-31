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Март 31, 2017
просмотры: 123

В Москве выбрали красивых и талантливых детей

567

На сцене концертного зала "Бородино-Холл" при полном аншлаге состоялись финалы IX Всероссийского фестиваля элегантности и таланта "Мини Мисс и Мини Мистер России 2017" и VII Международного фестиваля талантов "Гордость Нации 2017" с участием юных дарований из Москвы и регионов. Фестиваль был организован продюсерским центром Art&Fashion.

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