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Март 31, 2017
просмотры: 123

Красивые девушки в одних купальниках вышли на снег

567

На горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи начался самый необычный фестиваль Boogel Woogel. Множество молодых людей выйдет на склоны и будет кататься на горных лыжах и сноубордах в одних лишь плавках и купальниках. Выглядит это действо весьма эффектно. Также в рамках фестиваля будет проводиться конкурс Мисс Boogel Woogel.

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