Красивые девушки в одних купальниках вышли на снег

На горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи начался самый необычный фестиваль Boogel Woogel. Множество молодых людей выйдет на склоны и будет кататься на горных лыжах и сноубордах в одних лишь плавках и купальниках. Выглядит это действо весьма эффектно. Также в рамках фестиваля будет проводиться конкурс Мисс Boogel Woogel.