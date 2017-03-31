Красивые девушки в одних купальниках вышли на снег

На горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи начался самый необычный фестиваль Boogel Woogel. Множество молодых людей выйдет на склоны и будет кататься на горных лыжах и сноубордах в одних лишь плавках и купальниках. Выглядит это действо весьма эффектно. Также в рамках фестиваля будет проводиться конкурс Мисс Boogel Woogel.
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