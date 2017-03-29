Путин в красной шапке взялся за ледоруб

Президент России Владимир Путин 29 марта посетил Землю Франца-Иосифа в Баренцевом море. Пронизывающий ветер и леденящий мороз не испугали российского лидера. Президент пообщался с работающими в Арктике экологами, отведал местных лакомств и даже высек из ледника несколько осколков.