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Март 29, 2017
просмотры: 123

Путин в красной шапке взялся за ледоруб

567

Президент России Владимир Путин 29 марта посетил Землю Франца-Иосифа в Баренцевом море.  Пронизывающий ветер и леденящий мороз не испугали российского лидера. Президент пообщался с работающими в Арктике экологами, отведал местных лакомств и даже высек из ледника несколько осколков.

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