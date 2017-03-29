Главной красавицей России стала маленькая девочка

В Москве состоялся финал всероссийского конкурса "Юная Российская красавица 2017", где 40 финалисток в возрасте от 4 до 16 лет с разных городов России боролись за главный титул в разных возрастных категориях.

Главные короны и титул "Юная российская красавица 2017" получили 15-летняя Алевтина Куманяева (категория YOUNG), 13-летняя Вероника Тезикова (Категория TEEN), 10-летняя Дарья Крейс (Категория LITTLE) и 4-летняя Анастасия Ульенко (Категория MINI).

Чтобы одержать победу девочкам мало было просто казаться прекрасной принцессой, это нужно было продемонстрировать умение держаться на сцене, обладать навыками дефиле, артистичностью и талантами.

Основной задачей мероприятия было выявление и поддержка талантливых и перспективных детей и молодежи, культурное и эстетическое развитие и воспитание подрастающего поколения, привлечение внимания со стороны государственных, международных и коммерческих организаций к творчеству детей.

В состав жюри конкурса вошли Екатерина Гершуни, Михаил Богдасаров, Жанна Эппле, Павел Глоба, Алена Орлова, Юлия Шилова, Александр Белов, Марта Ананян, Марина Дрождина, Сергей Грин, Букатара и Дмитрий Нестеров.