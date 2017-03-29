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Март 29, 2017
просмотры: 123

Юрий Грымов заставил актеров обнажиться

567

Режиссер Юрий Грымов – одна из значимых фигур в современной культуре. Он снимает фильмы, видеоклипы и рекламные ролики, разрабатывает фирменный стиль, а в конце прошлого года возглавил Московский драматический театр "Модерн". И сразу взялся за его осовременивание. Например, заставил раздеться актеров – молодых и пожилых. Именно такие портреты теперь будут украшать фойе и сайт театра. "Актер – это живой, творческий, искренний человек, открытый для мира и не пытающийся заслониться от него каким-то щитом или броней. Поэтому наши актеры обнажены. Я предлагаю посмотреть на эти лица так, как смотрю на них я – с уважением и гордостью", – объяснил Юрий Грымов такой нестандартный подход. 

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