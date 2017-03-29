Пластика изменила звезду "Дома-2" до неузнаваемости

Звезда "Дома-" Егор Холявин решил стать похожим на Кена. Ради сходства с приятелем куклы Барби мужчина готов перенести несколько хирургических вмешательств. Специалисты планировали сделать Егору ринопластику, выскабливание жировой ткани щек, блефаропластику верхнего века, пластику подбородка, а также липосакцию шеи и подбородка. Кроме того, в пресс и грудь молодому человеку вставят имплантаты. Холявин считает свое радикальное решение изменить внешность победой над собой.