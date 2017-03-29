Эвелина Бледанс пришла на премию "Ника" в игривом наряде

В Москве, в Государственном академическом театре имени Моссовета, состоялась 30-ая церемония вручения наград национальной кинематографической премии "Ника" за 2016 год. Престижное мероприятие посетило множество знаменитостей, причем не только российских. Особое внимание привлекла к себе актриса и телеведущая Эвелина Бледанс. Клоунесса появилась на публике в коротком декольтированном платье и игривой шляпке.