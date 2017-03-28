Девушки усыпали свои прелести блестками

Британская художница Мия Кеннингтон считает, что самая привлекательная часть женского тела – это ягодицы, поэтому девушка запустила в Сети достаточно оригинальный флешмоб "Булки в блестках". Идею подхватили пользовательницы по всему миру.
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