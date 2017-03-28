Ведущая Марианна Максимовская восхитила своей молодостью

Накануне, 27 марта, в одном из столичных кинотеатров прошла премьера фильма "Призрак в доспехах". Специально для показа вестибюль украсили в футуристическом стиле. Однако российские знаменитости, среди которых отметились дизайнер Маша Цигаль, телеведущая Ольга Шелест, актриса Наталья Рудова и многие другие, смотрелись весьма органично в таком оформлении. Особое внимание журналистов привлекла ведущая Марианна Максимовская. Работники СМИ буквально восхитились ее стройностью и молодостью.
Евгений Миронов в кепке смотрелся эффектно на фоне покорителей космоса
Президент России посетил Землю Франца-Иосифа в Баренцевом море
Скандальный режиссер устроил провокацию
Чтобы одержать победу мало было просто казаться прекрасной принцессой
Егор Холявин пытается сделать из себя Кена
В Москве состоялось мероприятие, собравшее звезд кино
20-летняя Анфиса Черных сфотографировалась топлес
Закрытие Недели моды закончилось эффектно
Девушки завоевали серебро на Чемпионате мира в Пекина
Убитого киллером экс-депутата Госдумы похоронили на Зверинецком кладбище в украинской столице
Актриса назвала жизнь в Лос-Анджелесе пустой тратой времени
Украинский депутат продолжает удивлять общественность
Иван Барзиков устал от истерик Лизы Полыгаловой
Ведущая скандально известного телешоу "Дом-2" не удержалась на ногах