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Март 28, 2017
просмотры: 123

Ведущая Марианна Максимовская восхитила своей молодостью

567

Накануне, 27 марта, в одном из столичных кинотеатров прошла премьера фильма "Призрак в доспехах". Специально для показа вестибюль украсили в футуристическом стиле. Однако российские знаменитости, среди которых отметились дизайнер Маша Цигаль, телеведущая Ольга Шелест, актриса Наталья Рудова и многие другие, смотрелись весьма органично в таком оформлении. Особое внимание журналистов привлекла ведущая Марианна Максимовская. Работники СМИ буквально восхитились ее стройностью и молодостью.

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