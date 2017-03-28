81-летний Табаков вывел в свет повзрослевшую дочь

В Москве прошла ХХII Церемония вручения премии Олега Табакова. Она была приурочена к Международному дню театра. По эскизам художника Николая Симонова были созданы ювелирные памятные знаки из разного вида золота, украшенные драгоценными камнями. Олег Табаков вручил награды Андрею Смолякову, супруге Марине Зудиной, Михаилу Хомякову, Евдокии Германовой, Евгению Миронову, Владимиру Машкову, Авангарду Леонтьеву, Константину Богомолову и другим.
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