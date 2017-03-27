Звезда фильма "Географ глобус пропил" оголилась на пляже

Актриса Анфиса Черных, исполнившая роль Маши Большаковой в фильме "Геогарф глобус пропил", провела отпуск в Индии. 20-летняя звезда опубликовала серию достаточно откровенных снимков – на одном из них она запечатлена без верхней части купальника.
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