Группа "На-На" устроила потасовку на подиуме

Накануне, 26 марта, состоялось закрытие 37-й "Недели моды в Москве. Сделано в России". Завершил модные дни в столице России показ дизайнера Екатерины Романовой. Посмотреть новую коллекцию собралось множество знаменитостей: продюсер Бари Алибасов и его группа "На-На", певица Наташа Королева с мужем Сергеем Глушко, боксер Костя Цзю и многие другие. Не обошлось без спецэффектов – "на-нацы" устроили шуточную потасовку прямо на подиуме.
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