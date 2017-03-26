Как россиянки покорили красотой мир керлинга

Женская российская сборная завоевала серебро на Чемпионате мира по керлингу в Пекине. Если в рамках соревнований девушкам удалось занять только второе место – что уже является рекордом для России – то своей красотой представительницы национальной команды затмили всех соперник. Dni.Ru публикуют лучшие снимки российской сборной.