Девушка Егора Крида Певица Лолита На кого Тарасов променял Бузову Королева красоты Ледниковый период
Шоу-бизнес

Бузова отдыхает в Риме с эффектным брюнетом

Ведущая получает новые впечатления в путешествии
Шоу-бизнес

Джигурда: Считайте меня порноактером

Актер оправдался за любовное видео с кумой
партнеры
Понедельник 23 января
Лента новостей
21:25
Джигурда: Считайте меня порноактером
21:22
Родившая Уварова взволнована странным поведением дочки
21:18
В элитной московской школе разразился секс-скандал
21:18
Похищение "Черной жемчужины" в Москве попало на видео
Шоу-бизнес

Джигурда: Считайте меня порноактером

Актер оправдался за любовное видео с кумой
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Янв. 23, 2017
просмотры: 123

Андреева удивила неудачной прической и рваными штанами

567

Эффектная невеста Федора Бондарчука Паулина Андреева снимается в первом отечественном научно-фантастическом сериале "Лучше чем люди". Костюмеры выбрали для ее героини странные рваные джинсы, а гримеры сделали не самую удачную прическу с челкой. Этот многосерийный телефильм запустила в производство независимая компания "Спутник Восток Продакшн" по заказу Первого канала в коллаборации с компанией Yellow, Black and White.

Проект обещает стать заметным событием на российском телевизионном рынке. В сериале мир будущего будет воссоздан с помощью спецэффектов и компьютерной графики. Режиссером-постановщиком стал Андрей Джунковский, известный своей работой над сериалом "Сладкая жизнь". Оператор проекта – Илья Овсенев ("Сладкая жизнь"). На главные роли утвержден звездный актерский состав: Кирилл Кяро ("Нюхач", "Измены"), Паулина Андреева ("Метод", "Статус свободен"), Ольга Ломоносова ("Дежурный ангел", "Черные кошки"), Александр Устюгов ("Ментовские войны", "Моя фамилия Шилов") и другие.

По сюжету, в мире ближайшего будущего для комфортной жизни людей существуют роботы-андроиды (боты). Они облегчают жизнь человека, но все еще воспринимаются как бытовые приборы. Боты подчиняются трем законам робототехники и не могут причинить вред человеку. Но однажды в крупнейшую российскую компанию по торговле роботами "Кронос" тайно доставляют уникального "эмпатического" бота – Арису (Паулина Андреева). Согласно техническим характеристикам она способна понимать эмоциональное состояние человека. Соприкоснувшись с миром людей, Ариса меняется и начинает чувствовать...

поделиться

В Татарстане выбрали самую красивую девушку

Победительницей конкурса красоты стала 22-летняя референт

567

Соблазнительные ведущие музыкальных каналов

Ольга Шелест отмечает день рождения

567

Завораживающий Владивосток

Не даром столица Дальнего Востока в число десяти городов с прекрасным видом на море

567

Страстный поцелуй Мишель Обамы и Меланьи Трамп

В США прошла торжественная церемония официального вступления в должность нового президента

567

Что годы сделали с Волочковой

Dni.Ru вспомнили, как менялась балерина

567

Аллегрова со странной прической отмечает юбилей

"Императрица" отечественной сцены празднует круглую дату

567

Евгений Цыганов спелся со звездой "Викинга"

В распоряжении Dni.Ru оказались совместные фото многодетного отца и сексапильной актрисы

567

Россияне нырнули в прорубь в Крещение

Сегодня, 19 января, православные христиане отмечают большой праздник

567

Стоянов и Беркова страстно целовались на премьере

В столице состоялся показ картины "Рай"

567

Главные красавицы Большого театра

Dni.Ru вспомнили самых ярких звезд театральной сцены

567

загрузить ещё

Общество

Бывший президент Латвии унизила целую нацию

Вайра Вике-Фрейберга назвала свой народ злым и завистливым

Общество

Савченко составила список врагов народа

Бывшая летчица записала во враги украинскую власть

Политика

Трамп приготовил суровую месть для Порошенко
Савченко призналась в "договорняке" с Тимошенко
Мизулина бросила Миронова
Трамп избавился от любимого ковра Обамы

Шоу-бизнес

Джигурда: Считайте меня порноактером
Бузова отдыхает в Риме с эффектным брюнетом
Обидчик Пугачевой нашел ложь в ее словах
Жулин и Навка испугались за дочь

Проишествия

Россия гудит: безработный москвич побил беременную из-за парковки
У охранника "Газпрома" украли "золотой" унитаз
На МКАД аварийно сел вертолет (видео)
Смертельное ДТП с автобусом с детьми произошло в Италии

Lifestyle

Гай Ричи вновь удивит поклонников
Самые кассовые фильмы XXI века
Худеем после праздников: правильный рацион
Основатель известной рок-группы скончался во сне
Шоу-бизнес

Варнаве сделали тяжелую операцию в Америке

Жениху пришлось выхаживать и кормить с ложечки звезду Comedy Woman
Шоу-бизнес

Грудь 68-летней Ирины Винер произвела фурор

Заслуженный тренер России поразила своим смелым декольте
Шоу-бизнес

Знаменитая актриса о поступке Цыганова: Это ужас!

Звезда "Вертикали" поставила в пример артисту Высоцкого
Шоу-бизнес

Жулин и Навка испугались за дочь

Фигурист рассказал о страшном моменте своей жизни

Гороскоп

Астрологический прогноз с 23 по 29 января 2017 года
Молодой любовник много лет добивался Ротару
Брежнева родит Меладзе сына
Дочь займет место Трампа в президентском кресле

Фоторепортажи

Соблазнительные ведущие музыкальных каналов
Завораживающий Владивосток
Страстный поцелуй Мишель Обамы и Меланьи Трамп
Что годы сделали с Волочковой

Спорт

Предатель Родченков: Путин требовал утопить Сочи в допинге
Фуркад устроил демарш из-за "дела России"
Раненого Роналду поймали фотографы
Информатора нового допингового скандала назвали обиженным

Регионы

Россияне начали покупать бензин по талонам
Полуголая должница на морозе покусала приставов (видео)
Задушившая двух детей женщина оказалась чиновницей
Уралец похитил школьницу ради дозы
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru