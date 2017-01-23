Андреева удивила неудачной прической и рваными штанами

Эффектная невеста Федора Бондарчука Паулина Андреева снимается в первом отечественном научно-фантастическом сериале "Лучше чем люди". Костюмеры выбрали для ее героини странные рваные джинсы, а гримеры сделали не самую удачную прическу с челкой. Этот многосерийный телефильм запустила в производство независимая компания "Спутник Восток Продакшн" по заказу Первого канала в коллаборации с компанией Yellow, Black and White.

Проект обещает стать заметным событием на российском телевизионном рынке. В сериале мир будущего будет воссоздан с помощью спецэффектов и компьютерной графики. Режиссером-постановщиком стал Андрей Джунковский, известный своей работой над сериалом "Сладкая жизнь". Оператор проекта – Илья Овсенев ("Сладкая жизнь"). На главные роли утвержден звездный актерский состав: Кирилл Кяро ("Нюхач", "Измены"), Паулина Андреева ("Метод", "Статус свободен"), Ольга Ломоносова ("Дежурный ангел", "Черные кошки"), Александр Устюгов ("Ментовские войны", "Моя фамилия Шилов") и другие.

По сюжету, в мире ближайшего будущего для комфортной жизни людей существуют роботы-андроиды (боты). Они облегчают жизнь человека, но все еще воспринимаются как бытовые приборы. Боты подчиняются трем законам робототехники и не могут причинить вред человеку. Но однажды в крупнейшую российскую компанию по торговле роботами "Кронос" тайно доставляют уникального "эмпатического" бота – Арису (Паулина Андреева). Согласно техническим характеристикам она способна понимать эмоциональное состояние человека. Соприкоснувшись с миром людей, Ариса меняется и начинает чувствовать...