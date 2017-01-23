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Янв. 23, 2017
просмотры: 123

Соблазнительные ведущие музыкальных каналов

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Сегодня, 23 января, одна из самых ярких ведущих России Ольга Шелест отмечает день рождения. Звезда вела музыкальные передачи на телеканалах Муз-ТВ, НТВ-Плюс и СТС. Dni.Ru решили вспомнить о коллегах Ольги по цеху.

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