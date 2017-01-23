В Татарстане выбрали самую красивую девушку

Dni.Ru узнали, когда скандально известная телестройка любви будет закрыта
В Казани в очередной раз прошел конкурс красоты "Мисс Татарстан". Победительницей была признана 22-летняя референт Зульфия Шарафеева. Dni.Ru выбрали самые яркие фото с праздника молодости и красоты.
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