Инвестор построит современный спорткомплекс в районе Царицыно

В столице появляются новые точки притяжения, способствующие формированию здорового образа жизни.

Москва — город, где спорт и здоровый образ жизни входят в число приоритетов. Столица активно инвестирует в строительство новых спортивных объектов, предоставляя возможность жителям заниматься физической активностью в шаговой доступности от дома. Эта тенденция продолжается, и в этом году планируется возведение 15 спортивных комплексов за счет частных и государственных средств.

Одним из ярких примеров такого развития спортивной инфраструктуры станет возведение нового спортивного объекта в районе Царицыно. Инвестор получит земельный участок на Кавказском бульваре для реализации масштабного инвестиционного проекта. Будущий спортивный комплекс займет площадь около 10 тысяч квадратных метров.

Выбранное место для строительства спортивного объекта обладает рядом преимуществ. Во-первых, оно отличается хорошей транспортной доступностью: рядом находится станция метро "Кантемировская" и проходит Московский скоростной диаметр. Во-вторых, в непосредственной близости расположены многоэтажные жилые дома, объекты инфраструктуры и общественные пространства. Это означает, что новый спортивный комплекс будет востребован и активно использоваться жителями района.

Город заинтересован в реализации масштабных инвестиционных проектов, поэтому предоставляет землю инвесторам без проведения торгов. Однако есть условие: в течение пяти лет необходимо завершить строительство. Такой подход позволяет ускорить процесс возведения новых спортивных объектов и сделать их доступными для горожан в кратчайшие сроки.

С начала года Москва выделила более 190 гектаров земли для реализации различных инвестиционных проектов, заключив 57 договоров с инвесторами. Помимо спортивных комплексов, в рамках этих проектов в столице появятся образовательные учреждения, промышленные объекты и другие важные для города объекты.

Ранее было анонсировано строительство четырех спортивных комплексов общей площадью 22,8 тысячи квадратных метров. Один из объектов появится в Солнечногорском проезде, два других – в районах Зябликово и Нагатинский Затон, четвертый – на юго-западе столицы. Подробнее об этом рассказывали "Дни.ру".