В Москве построят четыре спорткомплекса общей площадью 22,8 тысячи квадратных метров

Возведение спортивных объектов в столице ведется не только за счет бюджетных средств, но и с привлечением частных инвестиций.



В 2024 году в Москве планируется возвести 15 спортивных комплексов за счет частных инвестиций и городского бюджета. Кроме того, в первом полугодии по результатам торгов муниципалитет передал в аренду четыре земельных участка предпринимателям для возведения физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) общей площадью 22,8 тысячи квадратных метров.

Один из таких объектов появится на севере Москвы в Солнечногорском проезде. На участке в 0,3 гектара за 5,5 года построят ФОК площадью 7,4 тысячи квадратных метров. Аналогичный спортивный комплекс возведут и на юго-западе столицы на площадке в 0,5 гектара.

Сразу два новых спортивных объекта начнут возводить на юге Москвы – в районах Зябликово и Нагатинский Затон. Под эти проекты выделено более 1,2 гектара земли. Например, на Воронежской улице к 2029 году появится аквакомплекс с термальной зоной, тренажерным залом и помещениями для групповых тренировок.

Информацию обо всех выставляемых на торги земельных участках, правилах проведения аукционов и документацию по лотам можно найти на инвестиционном портале Москвы в разделе "Имущество от города". Все договоры по итогам торгов заключаются в электронном виде через личный кабинет покупателя.

Москва демонстрирует приверженность идее популяризации здорового образа жизни и активно работает над расширением спортивной инфраструктуры. Строительство новых современных спортивных объектов, в том числе с привлечением частных инвестиций, позволит сделать занятия физической культурой и спортом более доступными для жителей столицы.

Ранее сообщалось о строительстве еще одного спортивного комплекса в районе Коньково за счет инвестора. Возведение объекта начнется на участке площадью 0,5 гектара. В здании будут площадки для игровых видов спорта, легкоатлетический манеж и бассейн. Инвестору отводится почти пять лет на возведение спортивного комплекса площадью почти 3,7 тысячи квадратных метров.