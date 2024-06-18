В районах Внуково и Коммунарка построят три физкультурно-оздоровительных комплекса

Все объекты будут возведены в рамках реализации проекта "Спорт Москвы" за счет городского бюджета.

До конца 2028 года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) будут построены три физкультурно-оздоровительных комплекса. Средства для возведения крупных объектов выделят из городского бюджета в рамках программы «Спорт Москвы». Об этом сообщили в столичной мэрии.

«В течение четырех лет в ТиНАО построят три крупных физкультурно-оздоровительных комплекса. Одним из самых масштабных станет спорткомплекс в районе Внуково общей площадью более восьми тысяч квадратных метров. Еще два крупных проекта появятся в поселке Завода Мосрентген и поселке Воскресенское района Коммунарка. Площадь каждого из них составит 4,2 тысячи квадратных метров. Завершить строительство объектов планируется к концу 2028 года», — уточнили в ведомстве.

Спортивный комплекс в районе Внуково будет местом, где смогут готовиться баскетбольные команды. В центре объекта будет оборудован спортивный зал с трибунами. За игрой смогут одновременно наблюдать 318 зрителей. В комплексах в поселке Завода Мосрентген и поселке Воскресенское предусмотрены бассейны и тренажерные залы. Прилегающие территории приведут в порядок и оборудую парковочные места.

«Основная часть граждан, выбирающих сегодня ТиНАО в качестве места жительства, — это молодые и активные люди, часто семьи с детьми. Поэтому доступность спортивной инфраструктуры — одна из важных составляющих комфортной жизни на новых территориях», — отметили в департаменте развития новых территорий города Москвы.

Отметим, что в последнее время вопросам развития спортивной инфраструктуры ТиНАО уделяется особое внимание. Все объекты строятся за счет средств Адресной инвестиционной программы города Москвы, а также частных инвесторов.

Ранее завершилось строительство крытой ледовой арены в Щербинке. Продолжается возведение центра подготовки сборных баскетбольных команд в районе Внуково.

Всего с 2011 года, как сообщил Сергей Собянин, в Москве построено свыше 200 спортивных объектов.