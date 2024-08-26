Инвесторы отреставрируют пять памятников архитектуры в центре Москвы

Совместные усилия города и бизнеса позволяют возрождать памятники прошлого, делая их частью современной городской среды



В последние годы в Москве наблюдается активное восстановление уникальных архитектурных памятников, расположенных в самом сердце столицы. Этот процесс происходит благодаря заинтересованности инвесторов, которые готовы вкладывать средства в реставрацию исторических зданий, а затем использовать их в коммерческих целях.

Город предоставляет инвесторам такую возможность, реализуя программу по продаже объектов культурного наследия. С начала 2023 года по результатам торгов пять зданий в центре Москвы обрели новых владельцев, которые теперь несут ответственность за их бережное восстановление.

Одним из приобретенных объектов стало историческое здание 1895 года постройки на Воронцовской улице в районе Якиманка. Также инвесторы получили в свое распоряжение жилой дом ремесленно-технического училища Общества распространения технических знаний, расположенный в Большом Саввинском переулке. В районе Хамовников новый владелец получил часть городской усадьбы купца Марка Гусева на улице Большая Полянка, площадь которой превышает 1,1 тысячи квадратных метров.

Два здания инвесторы приобрели в Басманном районе. Это памятник архитектуры "Палаты Щербаковых" на Бакунинской улице и дом купца А.В. Крупенникова в Денисовском переулке.

Все эти объекты в настоящее время не используются, и новым владельцам предстоит провести их тщательную реставрацию в соответствии с научно-проектной документацией. Работы будут осуществляться под контролем специалистов Мосгорнаследия, что гарантирует сохранение исторического облика зданий.

Восстановление памятников архитектуры в центре Москвы – это не только вопрос сохранения культурного наследия, но и возможность для инвесторов реализовать свои коммерческие проекты. Обновленные здания с богатой историей могут стать офисами, представительствами компаний, ресторанами или гостиницами, украшая улицы столицы и становясь архитектурными доминантами отдельных кварталов.