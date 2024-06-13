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К открытию Троицкой линии в метро актуализируют навигационные указатели

К открытию Троицкой линии в метро актуализируют навигационные указатели
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Специалисты готовят навигационные элементы. Обычно пиктограммы в виде порядкового номера линии размещают напротив станций, где можно будет совершить пересадку.

Подготовка к открытию Троицкой линии метро в самом разгаре. Первые актуализированные указатели уже можно увидеть на Большой кольцевой линии.

Порядковый номер Троицкой линии 16. Пиктограммы в виде цифр в цветном круге нанесены более чем на 160 знаков. Их размещают на указателях со списком станции, который находится на платформе. Пиктограммы помогают пассажирам понять, на какой станции можно совершить пересадку на Троицкую линию.

«Мы заранее начали заменять указатели в метро к открытию Троицкой линии. Год назад москвичи выбрали для нее изумрудный цвет с помощью голосования на проекте “Активный гражданин”. К открытию линии мы обновим всю навигацию в городском транспорте. Продолжаем делать поездки пассажиров еще комфортнее по поручению Сергея Собянина», — пояснили в мэрии Москвы.

В ближайшее время актуализированная навигация будет доступна для пассажиров на всех линиях метро. До того, как Троицкую линию не откроют, обозначения будут заклеены специальной полупрозрачной пленкой.

Напомним, что ранее на станции «Тютчевская» Троицкой линии метро были установлены турникеты и эскалаторы. Продолжаются работы по архитектурной отделке, монтажу инженерного оборудования.

«Сейчас на станции проходят работы в наземном вестибюле: ведется облицовка потолка и стен, выполнено остекление, а также продолжается монтаж оборудования. Уже установили девять турникетов, четыре из них ведут на платформу эскалатора, а также три лифта для маломобильных групп населения. Кроме того, завершается архитектурная отделка платформенного участка, на путевые стены которого нанесли строки из произведений поэта Федора Тютчева. Колонны покрыли гранитным камнем и триплексом. Вместе с тем завершается оформление потолка облицовочными панелями и ламелями, которые монтируют на предварительно установленные подсистемы», — пояснили в столичном департаменте строительства.

Отметим, что станционный комплекс «Тютчевская» — один из самых крупных на первом пусковом участке Троицкой линии.

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13 июня 2024, 04:30
Максим Мишин / АГН Москва / www.mskagency.ru
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