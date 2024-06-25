Система освещения эскалаторов смонтирована на станции "Университет дружбы народов"

Завершен монтаж свыше 760 километров электрокабеля на станции.

На строящейся сейчас станции «Университет дружбы народов» проводится монтаж и пусконаладка оборудования. На финишном этапе находятся архитектурно-отделочные работы. Смонтирована система освещения эскалаторной зоны. Об этом сообщает столичный департамент строительства.

«На станции “Университет дружбы народов” Троицкой линии метро продолжаются устройство инженерных систем и их пусконаладка. Уже выполнили монтаж свыше 760 километров электрокабеля, около 19 километров трубопроводов и более четырех километров воздуховодов систем вентиляции. Также готовы к подключению электроэнергии светильники, установленные на ранее смонтированных эскалаторах. Электроснабжение будет осуществляться по постоянной схеме после завершения пусконаладочных работ на тягово-понизительной подстанции — энергетическом сердце станционного комплекса», – уточнили в ведомстве.

На финишном этапе сейчас находятся работы по отделке станции. Специалисты покрыли камнем колонны и пол, на облицовочных стенах нанесено название станции. На три четверти завершен монтаж потолка на платформе. Его продолжают покрывать специальными панелями со светлыми кессонами, в которых разместят светильники.

Продолжаются работы в пассажирской зоне. Отделка проводится и в 373 технических помещениях станции. Всего же специалистами было возведено более девяти тысяч квадратных метров стен и перегородок.

Напомним, что ранее был проведен технический пуск первого участка Троицкой линии метро. После запуска первого участка будет в разы улучшено транспортное обслуживание жителей больших московских районов Обручевский, Коньково и Теплый Стан, а также поселка Завода Мосрентген.

Важно отметить, что неподалеку от Троицкой линии метро живут более 1,5 миллиона человек, в том числе свыше 850 тысяч москвичей в пешей доступности от будущих станций. Благодаря этому привлекательность районов будет увеличиваться. Более того, возрастет число новых рабочих мест. Троицкая линия метро снизит нагрузку на южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской, а также Бутовскую линию и позволит сократить интенсивность движения автотранспорта по прилегающей улично-дорожной сети, что улучшит экологическую ситуацию.