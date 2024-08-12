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Понедельник 12 августа

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Спортивный комплекс с бассейном и манежем возведут в районе Коньково

Спортивный комплекс с бассейном и манежем возведут в районе Коньково
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Инвестор получил участок для строительства спортивного объекта в районе Коньково.

В районе Коньково, неподалеку от станции метро "Беляево", появится современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Инвестор, выигравший городской аукцион, получил в аренду земельный участок площадью 0,5 гектара и приступит к возведению нового спортивного объекта.

Строительство комплекса стало возможным благодаря эффективному взаимодействию города и бизнеса. Департамент городского имущества Москвы провел открытые торги, в которых приняли участие 14 предпринимателей. По итогам аукциона один из инвесторов заключил договор аренды земли сроком на 4 года и 10 месяцев. За это время он должен возвести спортивный объект и ввести его в эксплуатацию.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс будет отвечать современным требованиям. На участке площадью почти 3,7 тысячи квадратных метров можно оборудовать разнообразные спортивные зоны. Здесь могут разместиться площадки для игровых видов спорта, легкоатлетический манеж, а также бассейн. Максимальная высота здания составит 15 метров.

Возведение нового спортивного объекта в Коньково – это часть масштабной работы по развитию физической культуры и спорта в Москве. Город последовательно реализует программы, направленные на повышение доступности спортивной инфраструктуры для жителей. Заключение договора аренды с инвестором – очередной шаг в этом направлении.

Стоит отметить, что сотрудничество города и бизнеса в сфере строительства спортивных объектов – распространенная практика. Так, с начала 2022 года физические и юридические лица приобрели и арендовали у Москвы более 11 гектаров земли для возведения коммерческих и жилых объектов. Электронные сервисы, созданные правительством Москвы, значительно упрощают взаимодействие инвесторов с городскими властями.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Коньково станет важным объектом социальной инфраструктуры района. Он позволит жителям заниматься спортом в шаговой доступности, вести здоровый образ жизни. Реализация этого проекта – наглядный пример эффективного сотрудничества города и бизнеса в интересах москвичей.

Телеграм канал

12 августа 2024, 20:09
Фото: Е. Самарин / пресс-служба мэра и правительства Москвы / www.mos.ru
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