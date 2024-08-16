Здание школы на 825 мест на Волоколамском шоссе готово почти на 90%

Близится к завершению строительство школы на северо-западе Москвы.

В Москве в последние годы наблюдается активное строительство социальной инфраструктуры, в том числе учебных заведений. За последние 13 лет в столице было возведено более 600 школ и детских садов, преимущественно в районах массовой жилой застройки. Это позволяет обеспечить новоселов необходимой инфраструктурой в шаговой доступности.

Одним из таких проектов является строительство современной школы на 825 мест на территории бывшего Тушинского аэродрома по адресу Волоколамское шоссе, дом 75в. Возведение образовательного учреждения ведется за счет инвестора в составе нового жилого комплекса, чтобы удовлетворить потребности жителей в качественном образовании.

"В настоящий момент на объекте завершилось бетонирование, ведутся фасадные и внутренние отделочные работы, производится монтаж внутренних инженерных систем. Общестроительная готовность оценивается в 88 процентов", — сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Четырехэтажное здание школы будет иметь г-образную форму и занимать площадь более 12 тысяч квадратных метров. Оно будет включать в себя несколько функциональных блоков, оснащенных по последнему слову техники. Здесь разместятся лаборатории, медиатека, ИТ-полигон, мастерские по обработке дерева и металла, кабинеты домоводства, а также актовый зал. Особое внимание уделено спортивной инфраструктуре: в школе обустроят залы для занятий физкультурой, раздевалки, тренерские и другие необходимые помещения.

Интерьеры образовательного учреждения будут выполнены в современном стиле с использованием ярких, но в то же время сдержанных цветовых решений. Для младших классов предусмотрены более яркие и динамичные оформления, в то время как для старшеклассников выбраны более строгие и лаконичные варианты. Изюминкой станет атриум-трансформер, который можно использовать как лекторий или площадку для отдыха.

Внешний облик школы также будет привлекательным и современным. Фасад здания окрасят в яркие цвета, а панорамные окна обеспечат хорошую освещенность и визуальную связь с окружающим пространством. Прилегающая территория будет благоустроена: здесь появятся тротуары, места для отдыха и занятий спортом, а перепады рельефа будут оборудованы лестницами и висячими переходами.

Проект новой школы на Волоколамском шоссе уже успел получить признание профессионального сообщества, завоевав архитектурную премию Москвы. Это свидетельствует о высоком качестве разработки и реализации данного объекта. Мосгосстройнадзор также уделяет особое внимание контролю за ходом строительства, чтобы обеспечить соответствие всем необходимым требованиям.