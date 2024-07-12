В районе Нагатино-Садовники строят новую школу на 675 мест

На прилегающей территории запланировано обустройство мест для игр и отдыха.

В районе Нагатино-Садовники стартовал процесс возведения новой школы. Здание будет состоять из трех смежных прямоугольных строений высотой в три — четыре надземных этажа. Об этом сообщает мэрия Москвы.

«К настоящему времени готовы котлован и фундамент, уже приступили к устройству вертикальных конструкций. Общая площадь здания составит более 17 тысяч квадратных метров. Школа рассчитана на 675 мест. После ввода в эксплуатацию ее передадут в городскую систему образования», — уточнили в ведомстве.

Новая школа будет находиться по адресу: 2-й Нагатинский проезд, владение 2/3. Под зданием разместят подземный этаж, в котором обустроят инженерно-технические помещения и зоны выкладки коммуникаций.

В школе проектом предусмотрены учебные кабинеты, многофункциональное пространство для спорта и выступлений, а также помещения для внеурочных занятий.

«Ранее комитет выдал застройщику необходимую разрешительную документацию. Контрольно-надзорные мероприятия пройдут на протяжении всего цикла строительства школы. Первый выезд по утвержденной программе запланирован на август текущего года. Инспекторы ведомства проверят границы земельного участка, выполнение работ подготовительного периода и посадку здания в соответствии с требованиями проекта», — объяснили в Мосгосстройнадзоре.

Все материалы, которые будут использованы при строительстве школы, проверяются, как и качество выполняемых работ.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о строительстве шести объектов общественно-деловой и социальной инфраструктуры.

Физкультурно-оздоровительный комплекс возведут в районе Щербинка ТиНАО. Офисно-деловой центр построят в районе Внуково. Строительство многофункционального комплекса одобрили в районе Ново-Переделкино. Образовательные организации построят в Печатниках и Коммунарке, на 925 и 550 мест, соответственно.

Строительство объектов поможет решить и вопросы обеспечения местных жителей работой. В общей сложности объекты дадут порядка 4,4 тысячи рабочих мест.