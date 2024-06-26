Новая стройка: перспективы реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни"

В первой декаде июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о формировании нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Он служит реализации национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни" – в ближайшие годы России предстоит масштабное строительство всех видов инфраструктуры, нового и расселение аварийного жилья, дорог и обширная модернизация жилищно-коммунального хозяйства.



"Президент [России Владимир Путин] особо подчеркивал, что все национальные проекты должны быть направлены на достижение национальных целей, в числе которых "Комфортная и безопасная среда для жизни". В ее логике следует сформировать национальный проект "Инфраструктура для жизни», который будет включать комплексное развитие населенных пунктов, мероприятия по жилищному и дорожному строительству, по формированию более комфортных условий для проживания граждан, для модернизации жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение современным общественным транспортом и так далее", — цитирует премьер-министра ТАСС. И, пока проект формируется внутри Правительства, есть время обсудить часть насущных вопросов, связанных с российским ЖКХ.



Речь пойдет не о традиционно поднимаемых темах, таких как стремительное устаревание российской коммунальной инфраструктуры — новый проект как раз и является ответом на запрос общества. Одним из актуальных вопросов современного отечественного ЖКХ является рациональное использование выделяемых на реформы средств. Дело в том, что за последние два десятилетия компании-подрядчики программ капитального ремонта, ремонта и строительства городской и сельской коммунальной инфраструктуры, в частности, водопровода, дренажа и канализации, имеют выраженную тенденцию к применению дорогих строительных материалов, часто импортных. Как пример можно привести исследование Высшей школы экономики, которое провели еще в 2012 году. Экономисты утверждали, что замена всего 10% использовавшихся труб на российскую хризотилцементную продукцию может привести к экономии в размере 2,7 млрд рублей в год. Еще раньше, в 2000-е годы в обществе развернулась активная дискуссия о расширении использования хризотилцементных материалов в массовом строительстве. Так, в 2009 году один метр стальной трубы стоил в среднем 300 рублей против 100 за хризотилцементную.

Откуда такие цифры? Россия является мировым лидером по объемам добычи и переработки хризотилового волокна из которого производят хризотилцементную продукцию. Она обладает уникальным набором полезных свойств — не горит, является диэлектриком, обладает низкой теплопроводностью и устойчива к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. При этом, за счет развитого добывающего и обрабатывающего комплекса, отечественный хризотилцемент является одним из самых доступных предложений на рынке. Хризотилцементные трубы не гниют, не окисляются, в них не образуется накипь и им не нужна дополнительная теплоизоляция для снижения теплопотерь при транспортировке, скажем, горячей воды. Они выдерживают давление до 1,6 МПа и могут переносить воду температурой 115°С. При монтаже их не нужно сваривать, как стальные — они монтируются на хризотилцементные же хомуты. В случае аварии также не нужно проводить долгие и дорогостоящие работы. После самой трудоемкой части в виде откапывания поврежденного сектора, его просто меняют на новый, как в детском конструкторе.

Как успешный кейс работы с хризотилцементными трубами можно рассмотреть исключительно быстрое строительство трубопровода для новых районов приморского города Большой Камень. Три свеженьких микрорайона дальневосточного города с 2021 года отапливаются, а также получают горячую и холодную воду по хризотилцементным трубам. Строительство шло в высоком темпе, вдобавок застройщику пришлось учитывать непростые особенности дальневосточного климата. В целом, сегодня наблюдается рост хризотилцеметного производства. Так, в Волгоградской области в 2023 году был зафиксирован 70% рост производства хризотилцементных труб, а за январь-март 2024 года рост производства в целом по стране в данном секторе составил 25,6%.

Масштабная программа по обновлению российского ЖКХ потребует титанических расходов и вложений труда при ограниченных сроках. По словам Мишустина, национальная цель измеряется в конкретных количественных показателях, которые должны быть достигнуты уже к 2030 году. В данной ситуации следование старым привычкам по применению дорогих и капризных строительных материалов может привести к срыву сроков и большим неудобствам как для подрядчиков, так и их заказчиков.