На Северодвинской улице инвестор поможет построить физкультурно-оздоровительный комплекс

Общая площадь объекта, который планируется возвести, составит почти 21,3 тысячи квадратных метров.

На торги для последующей аренды выставлен земельный участок. На нем инвестор сможет возвести физкультурно-оздоровительный комплекс, различные объекты культурно-досуговой деятельности, а также магазины и офисы. Об этом сообщает столичный департамент городского имущества.

«Предприниматели активно участвуют в развитии спортивной инфраструктуры столицы. Для этого город выставляет на торги участки, на которых возводятся фитнес-центры, бассейны, ледовые арены. Так, на открытый аукцион на право заключения договора аренды выставили 1,12 гектара земли в районе Северное Медведково. Инвестор сможет возвести там здание площадью почти 21,3 тысячи квадратных метров. Большую его часть займет физкультурно-оздоровительный комплекс. Кроме того, в нем можно разместить объекты культурно-досуговой деятельности и магазины», — уточнили в ведомстве.

Комплекс разместится по адресу: Северодвинская улица, земельный участок № 19/1. Заявки на участие в торгах принимают до конца июля, а сам аукцион планируют провести в августе. Принять участие в аукционе могут все желающие. Подробная информация о торгах, необходимой документации и условиях участия опубликована на официальном столичном инвестиционном портале.

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Напомним, что на востоке Москвы ранее на торги был выставлен земельный участок площадью 0,56 гектара. Инвестор, который победит в аукционе, сможет возвести на территории современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Новое здание появится по адресу: улица Молдагуловой, земельный участок № 5б. Рядом находится станция метро «Выхино». Большую часть участка займет учреждение для спорта и отдыха, остальная территория будет отдана под медицинский центр, точки общественного питания, офисы.